Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva, Jorge Jesus hakkında açıklamada bulundu: Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin kilit futbolcularından olan Bernardo Silva, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a tepki gösterdi.
Silva, Benfica döneminde hocalığını yapan Jesus ile ilgili olarak, "Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti. Yine de bunu sadece üç maçta gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benfica'dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu." dedi.
Silva ayrıca, " Fransa'da oynamak, İngiltere'de oynamaktan zordu. Çok daha fiziksel bir mücadele var. Belki Manchester City'de topa daha fazla sahip olduğumuz için böyle hissediyorum. Ancak yine de başlangıçta zorlanmıştım ve lige alışmam gerekti." ifadelerini kullandı.
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