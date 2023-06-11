Manchester City'de Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası teknik ekibin İstanbul'da yaşadığı kriz - Son Dakika
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Manchester City'de Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası teknik ekibin İstanbul'da yaşadığı kriz

Manchester City'de Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası teknik ekibin İstanbul'da yaşadığı kriz

11.06.2023 15:10

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ettiği maçın ardından, teknik ekibin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu. Maresca'nın kutlamaları, babasının kaybolduğunun anlaşılması üzerine durdu. Kısa süre içerisinde bulunan Maresca'nın babasının nasıl kaybolduğuna dair detaylar henüz netlik kazanmazken, İngiliz ekibinde kısa süreli kriz yaşandığı öğrenildi.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ettiği maçın ardından, teknik ekibin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu.

KUTLAMALARA ARA VERİLDİ

Celtic'te antrenör olarak göreve getirilmesi gündemde olan Maresca, tarihi maç için babasını da yanında Türkiye'ye getirdi. City, Rodri'nin ikinci yarıdaki golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi kupasın ilk kez müzesine götürme başarısını gösterdi. Ancak Maresca'nın kutlamaları, babasının kaybolduğunun anlaşılması üzerine durdu.

Manchester City'nin İtalyan antrenörü Enzo Maresca'nın babası Şampiyonlar Ligi finalinden sonra kayboldu
Maresca'nın gelecek sezon İskoç ekibi Celtic'te görev yapması bekleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE BULUNDU AMA...

İstanbul'daki polis ekipleri durumdan haberdar edildi ve Maresca'nın babası aranmaya başladı. İtalyan basınındaki son bilgilere göre, Maresca'nın babası kısa süre içerisinde bulundu. Maresca'nın babasının nasıl kaybolduğuna dair detaylar henüz netlik kazanmazken, İngiliz ekibinde kısa süreli kriz yaşandığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Manchester City'de Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası teknik ekibin İstanbul'da yaşadığı kriz - Son Dakika
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