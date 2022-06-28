Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular - Son Dakika
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Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular

28.06.2022 09:12

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, Yunanistan'ın Korfu'daki plajında tatil yaptıkları esnada büyük bir tartışma yaşadılar. Rebecca, sevgilisi Foden'ın telefonunu karıştırınca kıskançlık krizine girdi ve tartışma başladı. Büyüyen tartışma sonucunda genç çift mekandan kovuldu.

22 yaşındaki genç yıldız Phil Foden, kız arkadaşıyla birlikte gittiği tatilde beklenmedik bir olay yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın Korfu adasında bir plajda zaman geçiren çift bir anda tartışmaya başladı. Foden'ın denize girdiği sırada sevgilisinin telefonunu karıştıran 20 yaşındaki Rebecca Cooke, İngiliz futbolcu sudan çıktıktan sonra bağırmaya başladı. İddialara göre, Foden'ın cep telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını gören Rebecca kendine hakim olamadı ve sinir krizi geçirdi.

"ÇOK SALDIRGANLAŞTI"

Bu olaya şahit olan bir görgü tanığı, "Tartışıp bağırıyorlardı. Her şey sahilde oldu ve Foden çok saldırganlaştı. Bara gittiler ve kadın ona bağırmaya devam etti. Bu tür şeyler burada olmaz" ifadelerini kullandı. Manchester City'nin yıldızı Phil Foden ve Rebecca Cooke'un güvenlik görevlileri eşliğinde Glyfada Beach isimli mekandan çıkartıldığı görüldü. Cooke'un o sırada Foden'a "Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun?" dediği duyuldu.

DOSYA KABARIK

Bu olay yıldız yıldız futbolcu Foden'ın ilk vakası değil. İngiliz oyuncu 17 yaşındayken İngiltere Milli Takımı kampından Mason Greenwood ile birlikte gündem olmuştu. Foden ve takım arkadaşı Mason Greenwood, iki kadını Covid kurallarını ihlal ederek kaldıkları otele gizlice soktukları iddia edilmişti. Uzun yıllardır birlikte olan genç çiftin iki de çocuğu bulunuyor.

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Mason Greenwood, Yunanistan, Manchester, Korfu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular - Son Dakika
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