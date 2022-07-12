Kulübün açıklamasında, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesinin, 2027 sezonu yaz transfer dönemine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Manchester, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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