Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi

12.07.2022 14:15
Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri'nin sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri'nin sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesinin, 2027 sezonu yaz transfer dönemine kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester City'nin 2019 yılında Atletico Madrid'den 62,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Rodri, İngiltere temsilcisinde 151 maçta 13 gole imza attı.

İngiltere ekibinde 5 kupa sevinci yaşayan Rodri, İspanya Milli Takımı'nda ise 33 maçta görev aldı.

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Kaynak: AA

Manchester, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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