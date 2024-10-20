Manchester City Son Dakika Golüyle Kazandı

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Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'u geriden gelerek son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton ile Manchester City, Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımı, Jörgen Strand Larsen'in 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester ekibi ise 33. dakikada Josko Gvardiol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve rakip kalede gol arayan Manchester City, 90+5. dakikada 2-1 öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen John Stones'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 3 puanı getiren isim oldu.

Bu maçla zirve yarışını sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 20 yaptı. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Southampton'ı konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynayacak. - İSTANBUL