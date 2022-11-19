Pep Guardiola'nın Brezilya'yı çalıştırmak için istediği ücret dudak uçuklattı - Son Dakika
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Pep Guardiola'nın Brezilya'yı çalıştırmak için istediği ücret dudak uçuklattı

19.11.2022 10:24

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile 3 yıl önce Brezilya'nın ilgilendiği ortaya çıkarken Katalan hocanın talep ettiği maaşı duyanlar şaşırdı. Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Novelletto Neto, Guardiola'nın yıllık 24 milyon euro istediğini belirtirken, "Bunu öğrenen bir meslektaşım kalp krizi geçiriyordu" dedi.

Brezilya Milli Takımı'nın 3 yıl önce dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile ilgilendiği ancak Katalan hocanın yüksek maaş beklentisi nedeniyle, imzaların atılmadığı ortaya çıktı.

24 MİLYON EURO İSTEDİ

Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Novelletto Neto konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce Guardiola ile iletişime geçtik, menajeriyle konuştuk. Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'na teknik direktörlük yapmayı kabul edeceğini söyledi. Ancak maaşı yıllık 24 milyon euro dedi." ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNİ TERK EDECEĞİ İÇİN HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Neto, ayrıca açıklamasında, "Bunu öğrenen bir meslektaşım kalp krizi geçiriyordu. Biz 2 milyon euro önerdik. Ancak o bonuslar hariç 24 milyon euro istedi. Ülkesini terk edeceği ve Brezilya'ya geleceği için bu parayı hak ettiğini düşündü" dedi.

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