Manchester City, Türk asıllı Alman kaptanı İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacak

Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcuya, Süper Lig devi Galatasaray da ilgi gösteriyordu.

GUARDIOLA İSTEDİ

Bu sezon oldukça başarılı işlere imza atan Guardiola, City yönetimine rapor sunarak, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester City forması ile bu sezon 48 maçta görev alan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.