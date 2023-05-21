Manchester City, Türk asıllı Alman kaptanı İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacak - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Manchester City, Türk asıllı Alman kaptanı İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacak

21.05.2023 11:11

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İlkay Gündoğan için kulübü Manchester City harekete geçti. Takım Menajeri Pep Guardiola'nın talimatıyla birlikte City, İlkay ile sözleşme görüşmelerine başlayacak. İlkay bu sezon takımı adına 9 gol atarken 7 asist yaptı.

Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcuya, Süper Lig devi Galatasaray da ilgi gösteriyordu.

GUARDIOLA İSTEDİ

Bu sezon oldukça başarılı işlere imza atan Guardiola, City yönetimine rapor sunarak, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester City forması ile bu sezon 48 maçta görev alan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.

YORUMLAR
500
Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var

İlkay Gündoğan, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Türk asıllı Alman kaptanı İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacak - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı?
12:25 Görüşmeler devam ediyor! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
12:22 Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:21 Depremzede gençten Erdoğan'a çağrı: 14 Mayıs sonrası bize hakaret edenler cezalandırılsın
12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yatırım müjdesi verdi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
12:09 Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
12:05 Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:01 Son dakika! Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
11:51 Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
11:48 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 13:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Manchester City, Türk asıllı Alman kaptanı İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement