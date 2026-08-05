Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı

Manchester United, Arsenal\'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı
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Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Michael Carrick, sol bek ve orta saha pozisyonlarında oynayabilen 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Old Trafford yönetimi, Arsenal'ın oyuncu için tutumunu araştırıyor.

Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Michael Carrick, hem sol bek hem de orta sahada görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Old Trafford yönetiminin, Arsenal'ın oyuncu için nasıl bir tutum sergileyeceğini araştırdığı belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika
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