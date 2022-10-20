Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı

Nikah masasında yapılacak şaka mı bu! Gelinin yüzü bir anda düştü

İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Kulüp, Portekizli yıldızla ilgili hiç kimsenin beklemediği bir kararı açıkladı.

CRISTIANO RONALDO KADRO DIŞI KALDI

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bazı kaynaklar Ronaldo'nun artık kadroya dönmeyeceğini ve çalışmalarına tek başına devam edeceğini belirtti.

OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın oynadığı son maça yedek kulübesinde başlamış ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli futbolcunun, oyuna girmeyi reddettiği ve takımdan kesin olarak ayrılmayı istediği belirtildi.