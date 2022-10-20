Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı

20.10.2022 20:09

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun hafta sonu Chelsea ile oynanacak karşılaşmada forma giymeyeceğini açıkladı. Portekizli yıldızın kadro dışı kalmasının sadece bu karşılaşmayla sınırlı olmayacağı ve bundan sonra tek başına antrenmanlara devam edeceği de konuşulanlar arasında. Bilindiği üzere Ronaldo, yedek kulübesinde başladığı Tottenham mücadelesinde son düdük çalmadan soyunma odasına gitmişti.

İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Kulüp, Portekizli yıldızla ilgili hiç kimsenin beklemediği bir kararı açıkladı.

CRISTIANO RONALDO KADRO DIŞI KALDI

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bazı kaynaklar Ronaldo'nun artık kadroya dönmeyeceğini ve çalışmalarına tek başına devam edeceğini belirtti.

OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın oynadığı son maça yedek kulübesinde başlamış ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli futbolcunun, oyuna girmeyi reddettiği ve takımdan kesin olarak ayrılmayı istediği belirtildi.

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