İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Kulüp, Portekizli yıldızla ilgili hiç kimsenin beklemediği bir kararı açıkladı.
Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bazı kaynaklar Ronaldo'nun artık kadroya dönmeyeceğini ve çalışmalarına tek başına devam edeceğini belirtti.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın oynadığı son maça yedek kulübesinde başlamış ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli futbolcunun, oyuna girmeyi reddettiği ve takımdan kesin olarak ayrılmayı istediği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı - Son Dakika