Manchester United'dan Ramazan Bayramı mesajı
İSTANBUL - İngiliz ekibi Manchester United, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Videoda milli kaleci Altay Bayındır yer aldı.
Premier Lig temsilcilerinden Manchester United, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, milli kaleci Altay Bayındır yer alırken, herkesin Ramazan Bayramı kutlandı.
Son Dakika › Spor › Manchester United'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Göztepe-Erzurumspor maçını taraftarlarla birlikte izledi ve Göztepe'ye destek verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın oyun gücünü rakibe hissettirerek avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Kartal, Olympiakos'un gücünü bildiklerini ve iyi bir futbol sergileyerek turu geçmek istediklerini belirtti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular topla oyun, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. lig takımlarından Erzurumspor'un, Kazım Karabekir Stadı'ndaki çatlaklar nedeniyle stadın yıkılarak yeniden yapılacağı ve bu sebeple Erzurumspor maçlarının Erzincan'da oynanacağı belirtildi. Erzurumspor FK'nın iç saha maçlarını oynadığı stat yıkılarak yenisi yapılacak ve bu durum nedeniyle Erzurumspor en az iki sezon boyunca maçlarını Erzincan'da oynayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?