Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor

Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek büyük ses getiren Manchester United, Premier Lig'de adeta yıkımı yaşıyor. Son 4 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Norveçli teknik direktörün yerine geçmesi için ise çarpıcı bir aday gündemde.

RONALDO'NUN TECRÜBELERİ VURGULANDI

İspanya'dan Sports gazaetesi, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

SÜRPRİZ OLMAZ

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti.