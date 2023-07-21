Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu - Son Dakika
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Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu

21.07.2023 17:40

Real Madrid forması giydiği dönemlerdeki fiziğiyle akıllara yer edinen Casemiro, bu kez fazla kilolarıyla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla Casemiro'yu eleştirdi.

İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro, fazla kilolarıyla gündem oldu. 31 yaşındaki başarılı oyuncunun o halini görenler gözlerine inanamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Real Madrid forması giydiği dönemlerdeki fiziğiyle akıllarda yer edinen Brezilyalı yıldız, bu kez fazla kilolarıyla gündem oldu. Sosyal medya kullnıcıları yaptıkları yorumlarla Casemiro'yu eleştirdi.

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

İşte o yorumlardan bazıları;

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
YORUMLAR
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Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu - Son Dakika
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