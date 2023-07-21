İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro, fazla kilolarıyla gündem oldu. 31 yaşındaki başarılı oyuncunun o halini görenler gözlerine inanamadı.
Real Madrid forması giydiği dönemlerdeki fiziğiyle akıllarda yer edinen Brezilyalı yıldız, bu kez fazla kilolarıyla gündem oldu. Sosyal medya kullnıcıları yaptıkları yorumlarla Casemiro'yu eleştirdi.
İşte o yorumlardan bazıları;
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