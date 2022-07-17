Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek - Son Dakika
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Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek

17.07.2022 18:37
Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek

İngiliz devi Manchester United, Ajax'tan Lisandro Martinez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için, Hollanda ekibine 57 milyon euro bonservis ödenecek.

Teknik Direktör Erik ten Hag yönetiminde yeni sezona hazırlanan Manchester United, Ajax'ın 24 yaşındaki yıldızı Lisandro Martinez'i transfer etti.

MANCHESTER UNITED 57 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İngiliz devinden yapılan açıklamada, Lisandro Martinez ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Manchester United bu transfer için Ajax'a 57 milyon euro ödeyecek. Öte yandan Hollanda ekibinin anlaşma gereği 10 milyon euro bonus kazanma hakkı da bulunuyor.

Lisandro Martinez, Manchester United'da! Ajax'a 57 milyon euro ödediler

KIRMIZI KART GÖRMEDİ, 4 ASİST YAPTI

Arjantinli savunmacı geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda toplam 36 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon hiç kırmızı kart görmeyen başarılı savunmacı 6 kez sarı kart ile cezalandırıldı.

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Son Dakika Spor Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek - Son Dakika
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