Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü ve vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.

Kaynak: AA

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı - Son Dakika

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