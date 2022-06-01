Manchester United, Paul Pogba'nın sözleşmesini yenilemeyecek - Son Dakika
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Manchester United, Paul Pogba'nın sözleşmesini yenilemeyecek

01.06.2022 14:32
Manchester United, Paul Pogba'nın sözleşmesini yenilemeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcu Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcu Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı.

Manchester United Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Le Havre'dan 16 yaşındayken Manchester United altyapısına dahil edilen Pogba, 2012'de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı. Pogba, 2016'da 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında yeniden Manchester ekibine transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 233 maça çıkan Pogba, 39 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Manchester United, Paul Pogba, Juventus, England, Spor, Son Dakika

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