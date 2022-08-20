Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu - Son Dakika
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Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu

20.08.2022 00:03
Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu

Manchester United, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, eflatun-beyazlılara 60 milyon sterlin bonservis ve performansa dayalı 10 milyon sterlin prim ödeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brezilyalı futbolcu Casemiro'nun transferi konusunda Real Madrid ile anlaştığını duyurdu.

60 MİLYON STERLİN BONSERVİS ÖDENECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, Casemiro'nun bonservis bedeli konusunda İspanya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı, vize işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalanacağı belirtildi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, iki mağlubiyetle ligde son sırada yer alan puansız Manchester United, bu transfer için Real Madrid'e 60 milyon sterlin bonservis ve performansa dayalı 10 milyon sterlin prim ödeyecek. Casemiro'yla ise bir yıl daha opsiyonlu olmak üzere dört sezonluk anlaşma yapılacak.

REAL MADRID İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Real Madrid'de 2013 yılından bu yana forma giyen ve 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldıran Casemiro, Brezilya Milli Takımı'nda ise 63 maçta görev aldı.

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