Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına gaz verdi. Gelecek sezon kanat forvet transferinde nokta atışı yapmak isteyen Kanaryaya sürpriz bir öneri geldi.
Premier Lig devi Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Chelseali yıldız Raheem Sterling'in menajeri, Fenerbahçe için harekete geçti. Sarı-lacivertliler ile temasa geçen Sterling'in menajeri, Chelsea'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.
Öte yandan Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine pozitif yaklaştı. Kanarya'nın bu transfer için hamle yapması bekleniyor.
Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken, 5 golün de pasını verdi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Son Dakika › Spor › Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin - Son Dakika
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