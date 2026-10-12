Manisa Alaşehir'de Muaythai Gecesi'nde 11 ilden gelen 18 milli sporcu ringe çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Alaşehir'de Muaythai Gecesi'nde 11 ilden gelen 18 milli sporcu ringe çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir\'de Muaythai Gecesi\'nde 11 ilden gelen 18 milli sporcu ringe çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Muaythai Gecesi'nde 11 ilden 18 elit milli sporcu ringe çıktı. Müsabakaları izleyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları tebrik etti ve dereceye girenleri kutladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Muaythai Gecesi, 11 ilden 18 elit milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan organizasyonda sporcular, ringdeki performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Manisa Muaythai İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Muaythai Gecesi, Alaşehir'de spor tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18 elit milli sporcu, ringde mücadele ederek yeteneklerini ve tecrübelerini ortaya koydu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren sporcuları kutladı. Öztürk, "Alaşehir'de böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ringde mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, derece elde eden sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Muaythai Federasyonuna, Manisa Muaythai İl Temsilciliğine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Manisa'da sporun farklı branşlarda gelişmesi ve sporcularımızın kendilerini gösterebilecekleri organizasyonların artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
AlaşehirGençlikManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:55
Bu görüntüler 2. Lig’den İzleyenlerden aynı yorum geldi
Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:02:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Alaşehir'de Muaythai Gecesi'nde 11 ilden gelen 18 milli sporcu ringe çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei