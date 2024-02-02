Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig Karşılaşmaları

Operasyonda dikkat çeken detay! 9 saatlik kriz saldırganın tuvaleti gelince son bulmuş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir firmaya ait fabrikada İbrahim Y. tarafından rehin alınan işçiler, 9 saatin ardından kurtarıldı. Polis ekipleri şahsın tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılması üzerine operasyon için düğmeye basarken, İbrahim Y. yakalandı, rehineler ise ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Operasyondan önce şahsın zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve açılan canlı yayında ilginç diyalogların yer aldığı ortaya çıktı.