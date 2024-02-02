Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig Karşılaşmaları

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig A, B ve C gruplarında cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla futbolseverler keyifli bir hafta sonu geçirecek.
Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için mücadele veren Manisa Süper Amatör Lig ekipleri kozlarını cumartesi ve pazar günü paylaşacak.
Manisa Ali Kaya SAL A Grubu 12. Haftasında 4 Şubat Pazar Günü; saat 13.00'da Soma 301 Karaelmasspor- Mecidiyeköy Tarım Kredispor, saat: 13.00'da Bakır Gençlerbirliği- Gördes Belediyespor, saat: 14.00'da Kayalıoğluspor- Halitpaşa Belediyespor, saat: 15.00'da Koldere FK- Kırkağaç Acar İdman Yurdu, saat: 15.30'da Kırkağaç Altay- Saruhanlı Belediyespor FK karşı karşıya gelecek. A Grubunda Kırkağaç Acar İdman Yurdu 28 puanla lider, Kırkağaç Altay 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Manisa Ali Kaya SAL B Grubu 14. haftasında 3 Şubat Cumartesi Günü; Aşağı Çobanisa Belediyespor-Çatalköprüspor (Aşağı Çobanisa Ligden ihraç), saat: 11.45'te 45 Barbaros Gençlikspor- Manisaspor, saat: 13.00'da Maltaspor-Manisa Lalelispor, saat: 13.45'te Manisa Karaköyspor- Turgutlu İstasyonspor saat: 16.15'te 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Çıkrıkçıspor karşı karşıya gelecek. Grupta Nurlupınar Gençlergücü 36 puanla namağlup lider durumda bulunurken, Mütevelli 1965 Spor 31 puanla 2'nci sırada yer alıyor.
Manisa Ali Kaya SAL C Grubu 12. haftasında 4 Şubat Pazar Günü; 1984 Salihlispor-Tepeköyspor (Tepeköyspor ligden ihraç), saat: 13.00'da Köprübaşı Belediye Gençlikspor-Kulaspor, saat: 13.00'da Selendi Belediyespor-Kula Ülküspor, saat: 13.00'da Kapancıspor- Alaşehir Belediyespor, saat: 15.00'da Salihli Belediyespor-Killik Belediyespor karşı karşıya gelecek. Grupta namağlup Alaşehir Belediyespor 31 puanla ilk sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 26 puanla 2'nci sırada bulunuyor. - MANİSA
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