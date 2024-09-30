Manisa Amatör Ligleri\'nde İlk Hafta Heyecanı

Manisa'da Amatör Liglerde heyecan başladı. Manisa Merkez A ve B Gruplarında ilk hafta sonuçlarında ligin iddialı takımları sahadan galibiyetle ayrıldı.
Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ilk hafta sonuçlarında 3 puan ve averajla Çobanisa Belediyespor 1., Kayapınar Çevikspor 2., Mütevellispor ise 3. sırada yer aldı.
Manisa Merkez B Grubu ilk hafta sonuçlarında ise Manisa Çarşı FK 3 puan ve averajla 1., İmam Hatiplililer Spor 2., Paşaköy FK 3. sırada yer aldı.
Manisa Merkez A Grubunda ilk hafta sonuçları şöyle: Kayapınar Çevikspor 4-0 Karaağaçlı Pomakspor, Donatımspor 0-0 Manisa Lalelispor, Anadolu 45 Spor 1-4 Mütevellispor, Çobanisa Belediyespor 7-2 Hacıhalliler Gedizspor, Dış Mahalle Yıldırımspor 0-3 Çınarobaspor.
Manisa Merkez 1. Amatör Lig A Grubunda 2. haftanın programı ise şöyle: "Karaağaçlı Pomakspor-Anadolu 45, Çınarobaspor-Kayapınar Çevikspor, Manisa Lalelispor-Çobanisa Belediyespor, Mütevellispor-Donatımspor, Hacıhalliler Gedizspor-Dış Mahalle Yıldırımspor."
Manisa Merkez B Grubunda ilk hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle: Alabeyspor 0-0 Akmescitspor, Halitpaşa Belediyespor 3-3 45 Manisa Yaşamspor, İmam Hatipliler Gençlikspor 2-0 Karaağaçlı Teknikspor, Paşaköy Futbol SK 2-1 Manisa Başakşehirspor, Manisa Çarşı FK 5-1 Hamzabeylispor.
Manisa Merkez 1. Amatör Lig B Grubunda 2. hafta karşılaşmaları ise şöyle: "Akmescitspor-İmam Hatipliler Gençlikspor, 45 Manisa Yaşamspor-Alabeyspor, Hamzabeylispor-Paşaköy Futbol SK, Karaağaçlı Teknikspor-Manisa Çarşı FK, Manisa Başakşehirspor-Halitpaşa Belediyespor." - MANİSA
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