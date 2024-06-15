Manisa Barosu Voleybol Turnuvasını Kulüp Philedelphia Kazandı - Son Dakika
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Manisa Barosu Voleybol Turnuvasını Kulüp Philedelphia Kazandı

Manisa Barosu tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının galibi, Alaşehirli avukatlardan oluşan 'Kulüp Philedelphia' oldu. Turnuvaya 9 takım katıldı ve Kulüp Philedelphia tüm maçlarını 3-0 gibi net bir skorla kazanarak şampiyon oldu. Final maçında 'Filenin Müdafiileri' takımını 3-0 mağlup eden Kulüp Philedelphia, Av. Mustafa Kadir Çelebi'nin de en değerli oyuncu seçildiği turnuvanın şampiyonu oldu.

15.06.2024 10:11
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Manisa Barosu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen voleybol turnuvasının galibi tüm maçlarını set vermeden kazanan Alaşehirli avukatlardan oluşan 'Kulüp Philedelphia' oldu.

Manisa Barosu bu yıl ilk kez avukatlar arasında voleybol turnuvası düzenledi. 3 grupta toplam 9 takımın katıldığı turnuvada, Alaşehir ilçesinde görev yapan avukatlardan oluşan 'Kulüp Philedelphia' voleybol takımı tüm maçlarını 3-0 gibi net bir skorla kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Manisa'da yapılan maçlara 9 takım katıldı. Final maçında Alaşehir 'Kulüp Philedelphia' Akhisarlı avukatlardan oluşan 'Filenin Müdafiileri' takımını 25/14-25/14-25/20'lik setlerle 3-0'lık net skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Kulüp Philedelphia takımının oyuncusu Av. Mustafa Kadir Çelebi de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Kulüp Philedelphia takımı, Av. Ömer Göllü, Av. Sümeyye Çelebi, Av. Mustafa Kadir Çelebi, Av. Dilara Erdoğan, Av. Barış Keten, Av. Alican Gürkal, Av. Hüseyin Camcı, Av. Tuğçe Fatma Yıldız, Av. Fedayi Kozan, Av. Mahmut Horasan'dan oluştu. Turnuva her takımda 3 kadın, 3 erkek oyuncu olarak oynandı. Alaşehirli Avukatlar şampiyonluk kupasını Manisa Baro Başkanı Ümit Rona'nın elinden aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Barosu Voleybol Turnuvasını Kulüp Philedelphia Kazandı - Son Dakika

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