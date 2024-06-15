Manisa Barosu Voleybol Turnuvasını Kulüp Philedelphia Kazandı

Spor

Manisa Barosu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen voleybol turnuvasının galibi tüm maçlarını set vermeden kazanan Alaşehirli avukatlardan oluşan 'Kulüp Philedelphia' oldu.

Manisa Barosu bu yıl ilk kez avukatlar arasında voleybol turnuvası düzenledi. 3 grupta toplam 9 takımın katıldığı turnuvada, Alaşehir ilçesinde görev yapan avukatlardan oluşan 'Kulüp Philedelphia' voleybol takımı tüm maçlarını 3-0 gibi net bir skorla kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Manisa'da yapılan maçlara 9 takım katıldı. Final maçında Alaşehir 'Kulüp Philedelphia' Akhisarlı avukatlardan oluşan 'Filenin Müdafiileri' takımını 25/14-25/14-25/20'lik setlerle 3-0'lık net skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Kulüp Philedelphia takımının oyuncusu Av. Mustafa Kadir Çelebi de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Kulüp Philedelphia takımı, Av. Ömer Göllü, Av. Sümeyye Çelebi, Av. Mustafa Kadir Çelebi, Av. Dilara Erdoğan, Av. Barış Keten, Av. Alican Gürkal, Av. Hüseyin Camcı, Av. Tuğçe Fatma Yıldız, Av. Fedayi Kozan, Av. Mahmut Horasan'dan oluştu. Turnuva her takımda 3 kadın, 3 erkek oyuncu olarak oynandı. Alaşehirli Avukatlar şampiyonluk kupasını Manisa Baro Başkanı Ümit Rona'nın elinden aldı. - MANİSA