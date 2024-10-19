Manisa Basket, Aliağa'ya Yenildi

Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelen Manisa Basket rakibine 67-74 yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı. Maça iyi başlayan Manisa temsilcisi ilk çeyreği 17-6 önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve devre 28-28 berabere tamamlandı. Üçüncü çeyrekte etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 50-46, maçı da 7 sayı farkla 74-67 kazandı. Aliağa Petkimspor 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini almış oldu.