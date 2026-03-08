TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen 3 haftalık ara öncesinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak düşme hattından uzaklaşan Glint Manisa Basket yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Manisa Basket bu sezon 20 maçta 7 galibiyet alırken uzun süre kötü sonuçlar aldıktan sonra çıkışa geçen Anadolu Efes'in 12 galibiyeti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Anadolu Efes'i Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?