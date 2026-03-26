Manisa Basket, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı yenerek puan tablosunda rahatlayan Glint Manisa Basket yarın zirve yarışındaki Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa Basket, 23 maçta 8 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 19 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
