Manisa Basket, FMP Beograd'ı Yenerek Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Basket, FMP Beograd'ı Yenerek Galibiyetle Tamamladı

Manisa Basket, FMP Beograd\'ı Yenerek Galibiyetle Tamamladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı 103-84 ile geçerek önemli bir başarı elde etti.

18.12.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)

MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6

FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 5

1'İNCİ PERİYOT: 23-10

İLK YARI: 51-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-61

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı. Maç 103-84 Manisa Basket'in galibiyetiyle sona erdi. İlk periyodu 23-10 üstün tamamlayan Manisa ekibi devre arasına 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Manisa Basket son bölüme girilirken 20 sayı üstünlük sağladı: 81-61. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Manisa ekibi müsabakadan galip ayrıldı: 103-84.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sırbistan, Basketbol, Güncel, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Basket, FMP Beograd'ı Yenerek Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Basket, FMP Beograd'ı Yenerek Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.