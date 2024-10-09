Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Marius Ciulin (Romanya)
FMP: Saranovic 8, Stajanovic 7, Novak 11, Lazarevic 9, Kuzmic 6, Rebec 20, Simovic 5, Tasic 25, Gasic 2, Radosalevjevic, Barna 4
Manisa Basket: Pickett 3, Lee 43, Echodas 17, White 6, Yunus Sonsırma 4, Mehmet Yağmur, Leon Apaydın, Ahmet Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3, Besson 21
1. Periyot: 20-17
Devre: 44-48
3. Periyot: 70-69
Beş faulle çıkanlar: 39.27 Novak (FMP), 39.27 Echodas (Manisa Basket)
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Sırbistan temsilcisi FMP'yi 101-97 yendi.
Manisa Basket grupta oynadığı ikinci maçını da kazanırken, Sırp temsilcisi ilk yenilgisi aldı.
İlk maçta UCAM Murcia karşısında 36 sayı atan Manisa Basket'in ABD'li oyuncusu Saban Lee, bu karşılaşmada ise 43 sayı kaydetti.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, FMP'yi Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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