Manisa Basket İlk Maçında Galip Geldi

TARİHİNDE ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayı, güçlü İspanyol rakibi Ucam Murcia ile deplasmanda karşılaşan Manisa Basket mücadeleden 103-97 galibiyetle ayrıldı.
Uzun süre geride götürdüğü maçın sonlarında toparlanan ve oyuna dengeyi getiren Manisa Basket normal süreyi 85-85 berabere tamamlamayı başardı. Maçın uzatma dakikalarında rakibine üstünlük kuran Manisa ekibi maçtan 103- 97 galip ayrılmayı başardı.
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