Manisa Basket, Jay Scrubb'ı Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, kariyerinde NBA tecrübesi de bulunan guard Jay Scrubb'ı transfer etti. NBA'de Los Angeles Clippers ve Orlando Magic takımlarında 2020-2023 arasında 24 maça çıkan 35 yaşında, 1.93 boyundaki Scrubb, son olarak G-League'de Maine Celtics forması giydi. Daha önce genel menajerliğe Özgün Önver, antrenörlüğe Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getiren Manisa ekibi iç transferde Buğra Çal, dış transferde Maozinha Pereira, Judah Mintz, Kristupas Zemaitis, Isaiah Mobley ve Yiğit Onan'la anlaşmıştı.