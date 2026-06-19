Manisa Basket, Litvanyalı Danusevicius'u Transfer Etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket transferde Litvanyalı uzun Paulius Danusevicius'u kadrosuna kattı. Litvanya Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet geçen sezon Lietkabelis formasıyla ligde 11.1 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Danusevicius, EuroCup'ta ise 10.3 sayı, 6.3 ribaund, 1.9 asist ortalaması yakaladı. Manisa ekibi daha önce de, Sırp guard Filip Barna'yı transfer etmişti.