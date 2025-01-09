Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi\'nde Şok Geri Dönüşle Galip Geldi

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Manisa Basket, gruptan çıktıktan sonra Play-In etabındaki ilk maçta evinde Niners Chemnitz'i son 2 dakikaya 13 sayı farkla mağlup girmesine rağmen yenmeyi başardı, son 16 turunun kapısını araladı. Alman temsilcisi önünde evinde bitime 2 dakika kala 14-0'lık seri yakalayan Manisa ekibi, salondan müthiş geri dönüşle 87-86 galip ayrıldı. Son 1 dakika 40 saniye içinde Lee, Besson, White ve Leon Apaydın'ın inanılmaz katkısıyla 11 sayı bulan Manisa Basket, Alman ekibiyle 14 Ocak Salı günü deplasmanda çıkacağı rövanşı da kazanırsa son 16'ya kalacak.

Manisa'da Antrenör Kazys Maksvytis, inanılmaz maçın ardından, "Basketbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bugün dar bir kadroyla oynamak durumunda kaldık. Brodric Thomas ve Jo Lual Acuil, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorlar. Martynas Echodas'ın ise sakatlığı sürüyor. Chris Chiozza ise bugün neredeyse tek bacakla oynadı. Dolayısıyla zor durumda olmamıza rağmen harika bir iş çıkardık. Son bölüme girilirken çok kötü bir durumdaydık ama basketbol böyle bir oyun. Oyuncularımız 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadılar. Sahaya karakter koyduk ve son bölümdeki geri dönüşümüzle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.