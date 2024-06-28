Manisa BBSK Karate Takımı 2024 Yaz Spor Okulları Açılışında Şampiyon Oldu

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 Yaz Spor Okulları açılışına 49 sporcusuyla katılan Manisa BBSK Karate takımı toplam 51 madalya kazarak Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 Yaz Spor Okulları açılışında Manisa'nın karatecileri sahne aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsilen 49 sporcunun yarıştığı şampiyonada 26 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazanan sporcular takım halinde Manisa İl Şampiyonu oldu. - MANİSA