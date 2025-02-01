Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 8 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 8 Madalya Kazandı

Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 8 Madalya Kazandı

Manisa BBSK Karate Takımı, Bursa Karate Liginde 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile toplam 8 madalya ve 3 beşincilik elde etti. Takım antrenörü Ali Eşsiz, tüm sporcuları tebrik etti.

01.02.2025 21:29  Güncelleme: 21:32
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Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 2'si altın, 2'si gümüş 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya ve 3 beşincilik elde etti.

Bursa'da 66 kulüp 835 sporcunun yarıştığı Bursa Karate Ligi Osmangazi Atletizm Spor Salonunda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsilen yarışlara katılan sporculardan, Ayaz Taşar ve Mehmet Talha Kartal altın, Furkan Efe Saltık ve Ilgaz Taş gümüş, Ceylin Can, Mila Kurtoğlu, Nurahsen Kocakaplan ve Ceylin Ferihan Uyanık bronz madalya kazandı. Berat Kazak, Çınar Enis İlhan ve Zeynep Nisa Kılım da beşincilikle turnuvayı tamamladı. Manisa BBSK'lı karateciler 2 altın, 2 gümüş 4 bronz madalya ve 3 beşincilik elde etti.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Derece yapan veya yapamayan tüm sporcularımızı ve velilerimizi tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 8 Madalya Kazandı - Son Dakika

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