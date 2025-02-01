Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 8 Madalya Kazandı

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Manisa BBSK Karate Takımı Bursa Karate Liginde 2'si altın, 2'si gümüş 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya ve 3 beşincilik elde etti.

Bursa'da 66 kulüp 835 sporcunun yarıştığı Bursa Karate Ligi Osmangazi Atletizm Spor Salonunda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsilen yarışlara katılan sporculardan, Ayaz Taşar ve Mehmet Talha Kartal altın, Furkan Efe Saltık ve Ilgaz Taş gümüş, Ceylin Can, Mila Kurtoğlu, Nurahsen Kocakaplan ve Ceylin Ferihan Uyanık bronz madalya kazandı. Berat Kazak, Çınar Enis İlhan ve Zeynep Nisa Kılım da beşincilikle turnuvayı tamamladı. Manisa BBSK'lı karateciler 2 altın, 2 gümüş 4 bronz madalya ve 3 beşincilik elde etti.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Derece yapan veya yapamayan tüm sporcularımızı ve velilerimizi tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA