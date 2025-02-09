Manisa BBSK Karate Takımı Ege Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Manisa BBSK Karate Takımı Ege Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti

Manisa BBSK Karate Takımı Ege Karate Ligi\'nde Başarı Elde Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Uşak'ta düzenlenen Ege Karate Ligi 2. Etabı'nda 67 kulübün katılımıyla 22 madalya kazanarak 3. sırada yer aldı. Takım, 5 altın madalya ile büyük bir başarı gösterdi.

09.02.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Uşak'ta 67 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Ege Karate Ligi 2. Etabında 5'i altın olmak üzere kazandığı 22 madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

Uşak'ta 67 kulüpten 875 sporcunun yarıştığı Ege Karate Ligi 2. Etap müsabakaları 8 Şubat Cumartesi Günü yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsil eden sporcular üstün performans göstererek toplam 22 madalya kazandı. Madalya sıralamasında Manisa BBSK 67 kulüp içerisinde 3'üncü olarak yine büyük bir başarıya imza attı.

Manisa BBSK Karate sporcularından Batuhan Bayır, Umut Yusuf İzci, Mehmet Talha Kartal, Ayaz Taşar ve Furkan Efe Saltık altın madalya kazanırken, Kadir Efe Güner, Sevde Aygül, Ilgın Gülal ve Berat Kazak gümüş madalya, Gülçin Akyıldız, Kevser Koparan, Yelda Macidi, Berke Tırnova, Ahmet Can, Çağan Yılmaz, Alperen Ayas, Arif Değirmenci, Mustafa Furkan Akçağlar, Mila Kurtoğlu, Asya İkra Erce, Ceylin Can ve Çınar Enis İlhan ise bronz madalya kazandı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Tüm kafilemizi tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa BBSK Karate Takımı Ege Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika

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