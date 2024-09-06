Manisa BBSK Karate Takımı Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında 3. oldu

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Manisa BBSK karate branşında başarıdan başarıya koşuyor. Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa BBSK 2013-2014 Yıldız Erkek Takım Kumite Türkiye 3'üncüsü oldu.

Isparta Işıkkent Spor Salonunda 5-7 Eylül 2024 tarihlerinde 40 gün önce 8 yaşında vefat eden Enes Gündaşlı anısına düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsil eden 4 takımdan biri olan 2013-2014 Yıldız Erkek Takım Kumite Türkiye Üçüncüsü oldu.

Takımda, Mehmet Talha Kartal, Ayaz Taşar, Çınar Enis İlhan ve Ramazan Efe Ezer yer aldı.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Takımımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA