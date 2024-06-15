Manisa BBSK Karate Takımının 2 sporcusu milli takıma seçildi

Spor

Manisa BBSK Karate Takımının 2 sporcusu daha milli takıma seçildi. Kulübün 2 sporcusu Hırvatistan'da düzenlenecek olan Karate 1 Dünya Gençlik Liginde milli formayla hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa BBSK Karate Takımı milli takıma sporcu göndermeye devam ediyor. 74 ülkeden 3 bin 750 sporcunun yarışacağı Karate 1 Dünya Gençlik Ligi 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde Hırvatistan-Porec'te düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Ilgaz Taş U 14 Erkek 55 kg'da ve Nurahsen Kocakaplan U 14 Kız 42 kg'da Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Taş ve Kocakaplan ailesini tebrik ederiz. Milli Formayı giyecek sporcularımıza başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA