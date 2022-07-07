Manisa BBSK'lı judoculardan 7 madalya - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı judoculardan 7 madalya

07.07.2022 11:01
Manisa BBSK'lı judoculardan 7 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Judo takımı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan adına düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası ve ortak çalışma kampını başarılı bir şekilde tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Judo takımı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan adına düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası ve ortak çalışma kampını başarılı bir şekilde tamamladı. Manisa BBSK'lı judocular, 15 ülkeden bin 200'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda 7 madalya kazandı.

Türkiye'nin judoda ilk olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Hüseyin Özkan adına Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli İl Temsilciliği tarafından Uluslararası Judo Turnuvası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı düzenlendi. 01-06 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona 15 ülkeden 1200'e yakın sporcu katılım sağladı. Manisa BBSK'lı judocularda, uluslararası sporcuların yer aldığı müsabakalarda başarılı performanslarını devam ettirdi. Ömer Faruk Pınar 46 kilo ikincisi, Kerem Şayık 50 kilo ikincisi, Ahmet Dikici 55 kilo ikincisi ve Arda Aydın 73 kiloda ikinci olurken; Deniz Avcı 52 kilo üçüncüsü, Emir Musap Çelik 60 kilo üçüncüsü ve Belinay Beyza Gökkaya da 70 kilo üçüncüsü olmayı başardı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Uluslararası Judo Turnuvası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı sonrasında organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elmalı, "Judocularımız, uluslararası bir organizasyonda yine önemli sonuçlar aldı. 15 ülkeden 1200 sporcunun içerisinde 7 madalya kazanmak oldukça gurur verici. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Özkan, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı judoculardan 7 madalya - Son Dakika

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