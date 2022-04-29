Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor - Son Dakika
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Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor

29.04.2022 14:16
Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2 Mayıs Pazartesi saat 17.30'da Balıkesir BŞB maçını kazanması durumunda önümüzdeki sezon dev takımların arasına adını yazdıracak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2 Mayıs Pazartesi saat 17.30'da Balıkesir BŞB maçını kazanması durumunda önümüzdeki sezon dev takımların arasına adını yazdıracak.

Türkiye Basketbol Liginde (TBL) sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, adını dev takımlar arasına yazdırmaktan sadece bir maç uzakta bulunuyor. Bayramın birinci günü oynanacak olan mücadele Manisa şehri için büyük önem taşıyor. Manisa'nın Dev Adamları, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Tarık Almış Spor Salonu'nda oynayacağı maçı kazanarak, Manisa'yı devler arenasına taşımak istiyor.

Büyük öneme sahip mücadeleye tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Türkiye Basketbol Ligi'nde lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız bayramın birinci günü Balıkesir BŞB'ye karşı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Şampiyonluk yolunda tüm hemşerilerimizi aileleriyle ve çocuklarıyla takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Hemşehrilerimizin desteği ile salondan galip ayrılacağımıza inanıyorum. Zaten biz bu inancı sezon başından beri takımızda gördük ve de yaşadık. EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Anadolu Efes gibi takımların yanı sıra Karşıyaka ve Galatasaray, Beşiktaş, Darüşşafaka, Türk Telekom gibi köklü kulüplerin arasında biz de Manisa BBSK olarak yerimizi alacağız. Köklü camiaları Manisa'mızda ağırlayarak şehrimizi basketbol şehri yapma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bayramın birinci günü yanımızda görmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de sezonu çifte kupayla tamamlamak için 2 Mayıs'ta çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Basketbol takımımız, şehrimiz tarihindeki en önemli başarılardan birine ulaşmak için Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefimizde artık son düzlüğe girdik. 2021-2022 sezonunda hedefimizin şampiyonluk olduğunu sezon daha başlamadan belirtmiştik. Evimizde ağırlayacağımız Balıkesir BŞB'yi yenip, hedefimizi gerçekleştirmek için takım olarak hazırlıklarımız sürüyor. Şehrimiz için bir ilke imza atacak olmanın gururunu da yaşıyoruz. Bu şehrin yeri Süper Lig" dedi. - MANİSA

Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK, şampiyonluk için parkeye çıkıyor - Son Dakika


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