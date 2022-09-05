Muradiye Spor Salonuna çevre düzenlemesi - Son Dakika
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Muradiye Spor Salonuna çevre düzenlemesi

05.09.2022 12:35
Muradiye Spor Salonuna çevre düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının 2022-2023 sezonu boyunca Basketbol Süper Liginde maçlarını oynayacağı Muradiye Spor Kompleksi etrafında yol yapımı, kaldırım ve aydınlatma düzenlemeleri ile trafik güvenliği çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye spor Basketbol takımının 2022-2023 sezonu boyunca Basketbol Süper Liginde maçlarını oynayacağı Muradiye Spor Kompleksi etrafında yol yapımı, kaldırım ve aydınlatma düzenlemeleri ile trafik güvenliği çalışmalarına başladı.

Türkiye Basketbol Liginde 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakiplerini ağırlayacağı Muradiye Spor Kompleksinin etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesine başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Basketbol takımı Genel Menajeri Nihat Mala da yer aldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, incelemelerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kuruçay, "Muradiye Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımımızın karşılaşmalarını yapacağı Muradiye Spor Kompleksinin bulunduğu alandayız. Burada çevre düzenlemelerini yürütüyoruz. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri, Kent Estetiği ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı olmak üzere ortak bir çalışma yürütüyoruz. Burada spor kompleksine hizmet veren 700 metre uzunluğundaki ana yol bağlantısının sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Fen İşleri Daire Başkanlığımız kaldırım düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarını yürütüyor. Kent Estetiği Dairemiz de burada aktivite alanı çalışmalarını tamamladıktan sonra Ulaşım Dairesi Başkanlığımız da gerekli trafik düzenlemelerini yapacak. Burada spor kompleksimizin daha rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla tesisimizin çevre düzenlemesini tamamlamış olup hizmete açacağız" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muradiye Spor Salonuna çevre düzenlemesi - Son Dakika

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