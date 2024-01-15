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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 81-78 mağlup etti. Manisa temsilcisi 9. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 9. yenilgisini yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji\'ni mağlup etti
15.01.2024 - 21:19,
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 11, Boutsiele 12, Cavanaugh 17, Taylor 19, Muhammet Mustafa Baygül 8, Scrubb 9, Arca Tülüoğlu 2, Berkay Candan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Luther 13, Anderson 9, Cruz 15, Russell 23, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 8, Terry 5, Barış Çağan Özkan 3, Mustafa Baki Görür

1. Periyot: 15-23

Devre: 45-46

3. Periyot: 60-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 81-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Manisa temsilcisi ligde 9. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 9. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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