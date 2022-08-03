Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı

03.08.2022 12:41
Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu planlaması doğrultusunda geçtiğimiz yıl TED Ankara Kolejliler forması giyen oyun kurucu Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu planlaması doğrultusunda geçtiğimiz yıl TED Ankara Kolejliler forması giyen oyun kurucu Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında oyun kurucu mevkiine bir takviye daha geldi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon TED Anlara Kolejliler'de forma giyen Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı. Kaspar, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.2 sayı, 4.7 asist ortalamaları ile oynadı. Kevin Kaspar, NCAA'de Western Kentucky Hilltoppers'ta forma giydi. Kolejden mezun olan Kevin Kaspar, Türkiye'de sırasıyla Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İTÜ (Sigortam.net), İstanbul Basket, Bornova Belediyesi, Mamak Belediye ve TED Ankara Kolejliler takımlarında oynadı. - MANİSA

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Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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