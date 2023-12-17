Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor\'u 3 sayı farkla yendi

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönültaş

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 9, Cruz 32, Luther 14, Dorukhan 5, Terry 10, Russell 13, Berkay, Kaan 2, Ege, Mustafa 10, Ayberk 3

BURSASPOR: Young 16, Michineau 28, Brown 21, Mutaf 6, Hamilton 8, Ömer, Enes 10, Semih, Berk, Ahmet, Mehmet, Metin 6

1. PERİYOT: 21-30

İLK YARI: 37-57

3.PERİYOT: 69-79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Bursaspor'u ağırladı. Muradiye Spor Salonu'ndaki nefes kesen karşılaşma, 98-95 Manisa BŞB'nin üstünlüğüyle sona erdi. Konuk Bursaspor ilk üç periyodu da önde tamamladı. Ancak, ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespodr son çeyrekte toparlandı ve ktarşılaşmayı 3 sayı farkla kazanarak 3'te 3 yaptı. Manisa temsilcisinde 32 sayıyla Cruz yıldızlaştı. Bursaspor'da ise Michineau 28 sayıyla oynadı. Bursaspor'da son periyodun başında 5'inci faule ulaşan Enes Berkay Taşkıran ve son 3 dakika kala 5'inci faule ulaşan Hamilton oyun dışı kaldı.