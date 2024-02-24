Manisa Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı 6 Madalya Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı 6 Madalya Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bilal Tabur U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı. Takım, ikincilik kupasını da alarak başarılı bir performans sergiledi.

24.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:11
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bilal Tabur U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Bilal Tabur U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi. 65 ilden 192 takımın katıldığı şampiyonada yeşil beyazlı sporcular; Yasin Çakır 92 kg'da, Muhammet Emin Uyumaz 82 kg'da, Enes Kamal 60 kg'da ikinci olup başarılı bir performans sergilerken Arda Uğur 110 kg'da, Fatih Büyüktemiz 80 kg'da ve Tayfun İlyasoğlu da 48 kg'da üçüncü olup, dereceye girerek madalyalarını taktı. Şampiyonada 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanıldı. Katıldığı ikinci organizasyonda da madalyaları toplayan Manisa BBSK Güreş takımı, aldığı başarılı sonuçlarla genel klasmanda 2. olarak şampiyonadan kupayla yuvasına döndü.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bilal Tabur U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlarla 6 madalya ve ikincilik kupasını kazanan takımı tebrik etti. Elmalı, Manisa BBSK çatısı altında kısa zaman önce faaliyetlerine başlayan Güreş takımının başarısıyla Manisa'yı gururlandırdığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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