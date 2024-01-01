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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta da yoluna devam ederken, Ahmet Kandemir'in yerine Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı. Demir, geçtiğimiz sezon takımı Avrupa kupasına taşımıştı ve İran Milli Takımı ile çalışmalar yapmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir\'i başantrenör olarak atadı
01.01.2024 - 14:04,
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda play-off hattında bulunan ve FIBA Europe Cup'ta da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, deneyimli başantrenör Hakan Demir ile yeniden anlaştı. Demir, geçtiğimiz sezonun 9. haftası itibarıyla da yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve sezon sonunda takımı Avrupa kupasına taşımayı başarmıştı. Hakan Demir, geçtiğimiz sezon bitiminde İran Milli Takımı ile anlaşarak yerini Ahmet Kandemir'e bırakmıştı.

İran Milli Takımı serüveni

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz yaz İran Milli Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile birlikte dünya iampiyonasına ve Asya oyunlarına katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika
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