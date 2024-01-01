Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir\'i başantrenör olarak atadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda play-off hattında bulunan ve FIBA Europe Cup'ta da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, deneyimli başantrenör Hakan Demir ile yeniden anlaştı. Demir, geçtiğimiz sezonun 9. haftası itibarıyla da yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve sezon sonunda takımı Avrupa kupasına taşımayı başarmıştı. Hakan Demir, geçtiğimiz sezon bitiminde İran Milli Takımı ile anlaşarak yerini Ahmet Kandemir'e bırakmıştı.

İran Milli Takımı serüveni

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz yaz İran Milli Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile birlikte dünya iampiyonasına ve Asya oyunlarına katıldı. - MANİSA