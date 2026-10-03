Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2026-27 sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Geçen sezon 1'inci Lig'de kupa kaldıran başantrenör Görkem Kazan ile yola devam eden yeşil-beyazlılar, yenilenen kadrosuyla ilk sınavına çıkacak. Manisa temsilcisi yıldızlar topluluğu Fenerbahçe karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmaya çalışacak. Kupadan elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde bu sezon kalıcı olmayı hedefliyor.