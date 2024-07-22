Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında 16 madalya kazandı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında 16 madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında 16 madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı, 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları altın, gümüş ve bronz madalyalar elde etti.

22.07.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 ülke 124 kulüp ve 1548 sporcunun yarıştığı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasına katılan Manisa BBSK Karate Takımı sporcularından Mila Kurtoğlu, Mehmet Talha Kartal, Batuhan Bayır altın madalya, Ahmet Can, Ramazan Efe Ezer, Utku Tan, Nurahsen Kocakaplan, Ilgaz Taş, Nurbade Büber gümüş madalya, Ayaz Taşar, Asya İkra Erce, Berat Kazak, Azra Değirmenci, Berke Tırnova, Ceylin Ferihan Uyanık, Gülçin Akyıldız bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Manisa BBSK 3 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazanarak Manisa'yı en güzel şekilde temsil eden sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Önümüzdeki müsabakalarda başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında 16 madalya kazandı - Son Dakika

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