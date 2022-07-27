Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu - Son Dakika
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Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu

27.07.2022 12:19
Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun Bafra'da gerçekleştirilen Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası'nda şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun Bafra'da gerçekleştirilen Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Bütün Dallar 15 Temmuz Kupası, Samsun Bafra'da başladı. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda gerçekleştirilecek olan müsabakalara 310 kategoride 400 sporcu katılım sağladı. Manisa BBSK Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor da mücadele ettiği Genç Erkekler 50 metre yat yarışmasında topladığı 601.9 puanla birinci oldu. Geçtiğimiz yılda aynı kategoride birinci olan Karaçor, başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu. Genç Erkekler 50 metre 3x20 pozisyon atışında 543 puan toplayan Manisa BBSK'lı Eren Karaçor, bu kategoride Türkiye üçüncülüğü elde etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Samsun, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu - Son Dakika

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