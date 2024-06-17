Manisa Büyükşehir Belediyespor, TY Gordon'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, TY Gordon'ı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Amerikalı oyun kurucu TY Gordon'ı transfer etti. Gordon, son iki sezonda ERA Nymburk ile Çekya Ligi şampiyonluğu yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

17.06.2024 21:32
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Amerikalı oyun kurucu TY Gordon'ı kadrosuna kattı. Avrupa'da 3'üncü sezonunu geride bırakan Gordon, son iki sezonda ERA Nymburk ile Çekya Ligi şampiyonluğu yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Potanın Tarzanları, 2024-2025 sezonu hazırlıkları doğrultusunda başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ı getirmesinin ardından ilk oyuncu transferini de gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, 1998 doğumlu Amerikalı oyun kurucu TY Gordon'u kadrosuna kattı. Son iki sezonda Çekya Ligi temsilcisi ERA Nymburk forması giyen oyuncu, üst üste iki şampiyonluk yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi. NBL'de, 14.8 sayı, 2.6 ribaunt ve 3.7 asist ortalaması ile oynayan Gordon, takımının yaşadığı şampiyonluklarda önemli katkı verdi.

Geçtiğimiz sezon Manisa BBSK'ya karşı oynadı

Geçtiğimiz sezon takımıyla FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Gordon, 14.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları tutturdu. Gordon, son 16 turunda Manisa BBSK ile eşleşen NYMBURK'ta Manisa BBSK'ya karşı iki maçta 17.5 sayı ortalaması ile oynadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, TY Gordon'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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