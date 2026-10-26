Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Yiğit Akbulut Balkan\'da gümüş madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcusu Yiğit Akbulut, Bosna-Hersek'te düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak uluslararası arenadaki ilk madalyasını elde etti.

24-25 Ekim tarihlerinde Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası, 11 ülkeden 336 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Yiğit Akbulut, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada ilk kez madalya sevinci yaşayan Akbulut, elde ettiği Balkan ikinciliğiyle kulübünü ve Manisa'yı gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılı sporcuyu tebrik ederek spor hayatında ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar diledi.