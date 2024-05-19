Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Manisa\'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Manisa'nın Kula, Alaşehir, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

19.05.2024 14:15  Güncelleme: 14:19
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Manisa'nın Kula, Alaşehir, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda genç sporcular hünerlerini sergiledi. Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine belirten konuşmayı, Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem yaptı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi, gençliğin Ata'ya cevabı ile şiirler okunmasının ardından Kula'nın en eski yaren ekibi olan Kula Yaren Ekibi gösteri yaptı. Kula Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin de gösteri yaptığı programda minik öğrencilerin jimnastik gösterileri de programa damga vurdu. Günün son etkinliğinde ise Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin vals gösterisi de katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kutlama programına, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçe stadında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde İlçe Spor Müdürü Onur Katar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kutlamalarda kompozisyon, resim, şiir ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlama etkinlikleri halk oyunları ve spor gösterilerinden sonra geçit töreniyle sona erdi.

Sarıgöl'de 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Sarıgöl ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve spor gösterileri ilgiyle izlendi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, daire amirleri siyasi partilerin bakanları ve yönetim kurulu üyeleri sivil toplum örgütleri Başkanları öğrenciler ve veliler katıldı.

Selendi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde yağışlı havadan dolayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizatörlüğünde, Anadolu Mesleki ve Teknik lisesi tarafından yapılan kutlama programının açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan; şiir ve müzik dinletileri, Halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi gerçekleştirildi. Program sonunda hafta dolayısıyla yapılan değişik yarışmalarda dereceye girenlere İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, ve İlçe Spor müdürü Sait Bozer tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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