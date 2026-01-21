Manisa\'da amatör spora 12,7 milyon TL\'lik destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amatör spor kulüplerine verilen desteğin 3 kat artırılarak 12,7 milyon TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Dutlulu, "Belediye kaynakları profesyonel takımlara değil, gençlere ve amatör spora harcanmalı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle düzenlenen programda amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Programda, Manisa'daki amatör sporun mevcut durumu, kulüplerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Dutlulu, gençlerin spora yönlendirilmesinin toplumsal şiddetin ve bağımlılıkla mücadelenin en önemli yollarından biri olduğunu vurguladı.

Manisa ASKF iş birliğiyle düzenlenen programa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, meclis üyeleri ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

"Kamu kaynakları gençlere harcanmalı"

Belediyecilik anlayışında önceliklerinin amatör spor ve gençler olduğunu belirten Başkan Dutlulu, profesyonel sporun sponsorlar eliyle gelişmesi gerektiğini ifade etti. Dutlulu, "Belediyelerin profesyonel oyunculara yüksek paralar aktarmasını doğru bulmuyorum. Kamu kaynakları, okçuluk, yüzme, tenis gibi belediye desteği olmadan ayakta kalması zor olan amatör branşlara ve gençlerimize harcanmalı. Biz bunu Akhisar'da başardık" diye konuştu.

Destek 3 katına çıktı

Amatör spor kulüplerine verilen desteğin 3 kat artırıldığını açıklayan Dutlulu, "Ferdi Başkanımız döneminde 4,6 milyon TL olan destek, bu yıl 12,7 milyon TL'ye yükseltildi. 17 ilçemizin tamamında, liglere göre hakkaniyetli bir sistem kurduk. Önümüzdeki yıllarda bu desteği katlayarak artıracağız. Çünkü amatör kulüplerin tek başına ayakta kalma şansı yok. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olacağız" dedi.

"2026, spor tesislerinin yenilendiği yıl olacak"

Spor tesislerindeki eksikliklerin farkında olduklarını belirten Başkan Dutlulu, 17 ilçede yapılan tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dutlulu, "Tesislerimiz maalesef istediğimiz seviyede değil. 2026 yılı Manisa için spor tesislerinin yenilendiği, modernleştiği ve güzelleştiği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

"Spor, şiddet ve bağımlılığın önüne geçer"

Sporun çocuklar ve gençler arasında artan şiddet ve bağımlılık sorunlarına karşı en güçlü çözüm olduğunu vurgulayan Dutlulu, "Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak amatör spor kulüplerine sahip çıkmalıyız. Gençlerimizi doğruya yönlendirmek zorundayız" dedi.

Pektaş: "15 yıldır verilmeyen desteği aldık"

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş ise yıllardır yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "15 yıldır verilmeyen servis desteğini Besim Başkanımız sağladı. Altyapı takımlarımız çocuklarımızı bataklıktan kurtarıyor. Kadın futbol ve ampute takımlarımıza da pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Program, kulüp yöneticilerinin taleplerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - MANİSA